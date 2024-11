1/4 Das Dino-Skelett ist das grösste, das je bei einer Auktion angeboten wurde. Foto: AFP

Auf einen Blick Riesiges Dinosaurier-Skelett in Paris für 4,7 Millionen Euro versteigert

Vulcain, ein 20,5 Meter langer Apatosaurier, geht an französischen Sammler

Zweitteuerste Dinosaurier-Auktion in Frankreich nach Big John Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Er ist 20,5 Meter lang und war der grösste Saurier, der weltweit bei einer Auktion angeboten wurde. In Paris ist das Skelett von Vulcain, so sein Spitzname, nun für 4,7 Millionen Euro (4,4 Millionen Franken) unter den Hammer gekommen. Damit gehöre die Auktion zu den höchsten, die je für ein Dinosaurier-Skelett in Frankreich erzielt wurde, teilten die Auktionshäuser Collin du Bocage und Barbarossa mit. Den Rekord hält «Big John», der 2021 in Paris 6 Millionen Euro erzielte.

Bei den 4,7 Millionen Euro handelt es sich um den reinen Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer und Vergütung des Auktionators. Der Schätzwert der Urzeitechse, die zur Gattung der pflanzenfressenden Apatosaurier gehört, lag zwischen 3 und 5 Millionen Euro. Wie die beiden Auktionshäuser am Samstag bekanntgaben, ging Vulcain an einen französischen Sammler, der das Skelett mit über 80 Prozent Originalknochen als Leihgabe an ein Museum oder eine wissenschaftliche Einrichtung geben will.

Der Markt mit den Fossilien boomt. Erst im Juli 2024 kam in New York bei Sotheby’s ein rund 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex für rund 45 Millionen Dollar unter den Hammer.