Ukraine attackiert wichtige russische Flottenbasis

Die Ukraine hat eine wichtige Flottenbasis in der russischen Hafenstadt Noworossijsk attackiert. Bei Drohnenangriffen wurden offiziellen Angaben zufolge fünf Menschen verletzt. Die Behörden riefen in Noworossijsk den Notstand aus.

Ukraine attackiert russischen Flottenstützpunkt in Noworossijsk, fünf Verletzte gemeldet

Ölterminal Schechsaris durch Drohnenangriff beschädigt, Feuer auf 120 Quadratmetern

Russland schiesst 172 Drohnen ab, 67 über Schwarzem Meer liquidiert

Die Ukraine hat in der Nacht auf Montag einen wichtigen russischen Flottenstützpunkt attackiert. Fünf Menschen wurden nach offiziellen Angaben in der russischen Hafenstadt und Flottenbasis Noworossijsk bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt. Acht Wohnblocks und neun private Wohnhäuser seien bei der Attacke beschädigt worden, schrieb der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, bei Telegram.

Kondratjew rief die Bürger dazu auf, weiterhin Vorsichtsmassnahmen zu beachten. Die Behörden riefen in Noworossijsk den Notstand aus. Das unabhängige Portal «Astra» berichtete von einem Brand im Ölterminal Schechsaris im Süden von Noworossijsk. Dieser sei mutmasslich durch die Drohnenangriffe ausgelöst worden. Der Brand wurde durch die Behörden bestätigt. Das Feuer sei auf einer Fläche von 120 Quadratmetern lokalisiert worden, noch hielten die Löscharbeiten an, teilte der Krisenstab der Region Krasnodar mit.

Wichtiges Öl-Terminal für Russland

Schechsaris gilt als für Russland strategisch wichtiger Terminal zur Aufnahme, Lagerung und Verschiffung von Öl und Ölprodukten. Er spielt eine wichtige Rolle beim Ölexport über das Schwarze Meer. Ukrainische Drohnen haben Schechsaris bereits im November 2025 bei einem Angriff auf eine Militärbasis in Hafennähe beschädigt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 172 Drohnen in der Nacht. 67 davon seien über dem Schwarzen Meer, 66 über dem südrussischen Gebiet Krasnodar liquidiert worden.