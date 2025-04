In Kopenhagen ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall. Offenbar verlor ein älterer Mann die Kontrolle über sein Auto fuhr in mehrere Menschen. Fünf Personen wurden verletzt, die Polizei ermittelt die Umstände.

Senior fährt in Kopenhagen in Menschenmenge

Senior fährt in Kopenhagen in Menschenmenge

1/2 Auf der Königin-Luise-Brücke in Kopenhagen kam es zu einem schweren Unfall. Foto: X

Darum gehts Schwerer Unfall in Kopenhagen: Autolenker fuhr in Menschenmenge

Augenzeuginnen berichten von dramatischen Szenen am Unfallort

Fünf Personen verletzt, Gesundheitszustand noch unbekannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ereignet. Wie «Berlingske» berichtet, fuhr ein Autofahrer auf der Königin-Luise-Brücke in mehrere Menschen. Die Rettungsdienste sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Nach ersten Informationen verlor offenbar ein älterer Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Fünf Personen wurden dabei verletzt, über ihren Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Augenzeugin beobachtete, wie ein rotes Auto plötzlich von der Strasse abkam und in Tische vor einem Café raste. Eine weitere Zeugin beschrieb die Szene so: «Das Auto ist in diese Tisch- und Bankgarnituren vor dem Laden gefahren, sie sind in die Luft geflogen und die Leute haben geschrien.»

Die Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz, um den Verletzten zu helfen und die Unfallstelle zu sichern. Weitere Details zum Vorfall werden erwartet, sobald die Polizei ihre ersten Untersuchungen abgeschlossen hat. Der Verkehr in der Umgebung ist stark beeinträchtigt.