Bei einem Lawinenunglück in Südtirol wurden fünf deutsche Alpinisten getötet. Die Gruppe wurde in den Ortler-Alpen von den Schneemassen erfasst.

Letzte zwei Leichen im Südtirol geborgen – Opfer sind Vater und Tochter

Letzte zwei Leichen im Südtirol geborgen – Opfer sind Vater und Tochter

1/2 Die Lawine ging in den Ortler-Alpen in Südtirol nieder. Foto: Shutterstock

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die italienische Bergwacht. Zunächst war von drei toten deutschen Bergsteigern die Rede gewesen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur suchte die Bergwacht am Abend mit Helikoptern und Drohnen nach den Verschütteten.

Die Schneemassen hatten sich gelöst, als die Gruppe gerade beim Aufstieg war. Die Lawine soll in der Nähe der 3345 Meter hohen Vertainspitze abgegangen sein.

Alle fünf Bergsteiger tot geborgen

Bei drei der Toten handelt es sich laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie wurden tot geborgen.

Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden erklärte am Samstagabend, dass auch die beiden zuvor noch als vermisst Geltenden das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt hätten.

Am Sonntag bestätigte die Bergwacht, dass auch die beiden Vermissten ebenfalls tot geborgen wurden. Es handle sich um einen Vater und seine Tochter. Sie war erst 17 Jahre alt. Vater und Tochter waren rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt.