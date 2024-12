In mehreren Regionen der Baleareninsel Mallorca drohen in den nächsten Tagen grosse Mengen Niederschlag. Und auch die Temperaturen sinken: Gibt es bald die ersten Schneeflocken auf der Sonneninsel?

Janine Enderli Redaktorin News

Vielen Spanierinnen und Spaniern stecken die schrecklichen Bilder aus Valencia immer noch in den Knochen: Bei der Katastrophen-Flut Ende Oktober starben in der spanischen Region mindestens 230 Menschen. Grund für das Jahrhundert-Ereignis war eine gefährliche Mischung aus aussergewöhnlich starken Niederschlägen, unzureichendem Katastrophenschutz und desorganisierter Stadtplanung.

Besonders in den Herbstmonaten sorgt der sogenannte «Kaltlufttropfen» im Mittelmeerraum für Furore. Ausläufer von Tiefdruckgebieten ziehen vom Atlantik her über das Mittelmeer und sorgen so dafür, dass viel feuchte Luft Richtung Küste geblasen wird. Dies sorgte in den letzten Wochen auch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca für erhöhte Regen-Werte. Und auch Anfang Dezember hat sich die Wetterlage noch nicht beruhigt.

«Polare Störung» bringt tiefe Temperaturen

In den nächsten Tagen erwartet der spanische Wetterdienst Aemet für Mallorca teils kräftige Niederschläge. Begleitet werden diese von stürmischen Winden. Die Sprecherin von Aemet Mallorca, María José Guerrero, wies darauf hin, dass die Front zu Schauern und starker Bewölkung auf der ganzen Insel führen werde.

Zum spanischen Nationalfeiertag am 6. Dezember zeigt sich noch einmal die Sonne, bevor endgültig der Winter Einzug hält: Laut Aemet könnten kommende Woche die ersten Schneefälle die Insel auf Trab halten. Denn: Eine «intensive polare Strömung» zieht über die Insel.

Schneefälle kommen auf Mallorca immer wieder vor. Im Februar 2023 traf das Sturmtief Juliette die Insel mit voller Wucht. Mallorca versank daraufhin regelrecht im Schnee. Die Behörden riefen Einheimische und Touristen dazu auf, zu Hause zu bleiben. Viele Strassen waren wegen des Schnees nicht befahrbar. In der Inselhauptstadt Palma kam es zu grösseren Schäden.