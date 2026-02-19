Brianna M. aus New Jersey erfror am Sonntag beim Wandern. Nach einem Sturz und einem vergeblichen Notruf wurde sie tot im Schnee gefunden. Ihr Hund blieb unverletzt.

Nach sechs Stunden in eisiger Kälte tot gefunden, Hund überlebte

Sie war 21 Jahre alt, liebte Abenteuer und wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Die US-Amerikanerin Brianna M.* erfror beim Wandern auf dem Mount Marcy – dem höchsten Berg des US-Bundesstaats New York (1600 Meter über Meer).

Am Sonntag brach die 21-Jährige mit ihrem Hund zu dem Ausflug auf. Gegen 15 Uhr stürzte die junge Frau. Sie setzte einen Notruf ab. Doch trotz einer grossangelegten Rettungsaktion mit Schneemobilen und Helikoptern konnten die Rettungskräfte Brianna zunächst nicht finden. Die Wetterbedingungen erschwerten die Suche erheblich.

Hund überlebte unverletzt

Sechs Stunden kämpfte sie in eisiger Kälte ums Überleben, doch Temperaturen um den Gefrierpunkt und die stundenlange Kälte wurden der jungen Frau schliesslich zum Verhängnis. Um 21 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte ihren leblosen Körper im Schnee.

Neben M. lag ihr Hund Fezco, der überlebt hatte. «Man fand sie zusammen mit ihrem Hund. Sie zeigte keine Lebenszeichen», bestätigte die Polizei gegenüber US-Medien.

«Es war ihr Lieblingsberg»

Die junge Frau aus New Jersey galt als erfahrene Wanderin. Bereits im November hatte sie den verschneiten Mount Marcy bestiegen. «Das war ihr Lieblingsberg. Sie hatte sich so auf den erneuten Besuch gefreut», sagte ihre Nichte. In sozialen Netzwerken dokumentierte M. regelmässig ihre Touren durch die Nationalparks der USA.

Gut ausgerüstet und voller Abenteuerlust hatte sie auch anspruchsvolle Routen gemeistert. Freunde und Familie trauern um die 21-Jährige. «Ich kann es nicht glauben. Mein Herz ist gebrochen wegen dem, was dir zugestossen ist», schreibt ein Bekannter. Ein anderer erinnerte sich an ihre Lebensfreude: «Ich weiss, wie sehr du davon geträumt hast, die Welt zu erkunden und all die unglaublichen Orte zu sehen, die sie zu bieten hat.»

* Name bekannt