In der Nähe eines verlassenen Bauernhauses in Scandicci bei Florenz wurde die enthauptete und zerstückelte Leiche einer Deutschen (†44) gefunden. Die Frau war obdachlos. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Zeltlager für Obdachlose.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schauriger Fund in Scandicci bei Florenz: In der Nähe eines verlassenen Bauernhauses wurde am Mittwoch die enthauptete und zerstückelte Leiche einer Deutschen (†44) gefunden. Darüber berichten mehrere italienische Medien, darunter die Nachrichtenagentur Ansa. Die Deutsche sei obdachlos gewesen.

Wie Ansa berichtet, wurde die Leiche im ehemaligen CNR-Gelände (Nationaler Forschungsrat) von Scandicci gefunden. Nach ersten Ermittlungen sei die Frau nicht nur getötet worden, man habe auch versucht, ihre Leiche zu vernichten, um sie besser zu verstecken. Es sei deshalb noch unklar, ob Fundort und Tatort identisch seien.

Obdachlosenlager hinter dem Bauernhaus

Entdeckt wurde die Leiche am Mittwochvormittag in der Nähe eines verlassenen Bauernhauses. Das umliegende Land gehört der Gemeinde Scandicci. Vor Ort untersuchten die Staatsanwaltschaft sowie Beamte der Carabinieri-Einheit der Provinz Florenz und der Zweigstelle Scandicci stundenlang die Umgebung. Das verlassene Bauernhaus liegt nach Angaben von Ansa inmitten einer Grünanlage, die für Freizeitaktivitäten beliebt sei. Anwohner hätten jedoch von einem ungewöhnlich schlechten Zustand des Parks in letzter Zeit berichtet.

Hinter dem Bauernhaus befindet sich ein provisorisches Zeltlager von Obdachlosen. Berichten zufolge seien in der Umgebung aggressive Hunde auf Passanten gehetzt worden, Drogen seien im Umlauf.

Die Staatsanwaltschaft hat Mordermittlungen aufgenommen. Eine Autopsie wird durchgeführt.