Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt

Der Ex-Mann der ehemaligen First Lady wurde am Montag wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt. Sie starb am 28. Dezember nach einem Streit.

Darum gehts William Stevenson, 77, am Montag wegen Mordes an zweiter Frau angeklagt

Diese starb nach Streit am 28. Dezember in Wilmington

Delaware Grand Jury entschied nach wochenlanger Untersuchung über Anklage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Der Ex-Mann der ehemaligen First Lady Jill Biden (74), William S.* (77), wurde am Montag festgenommen und wegen Mordes an seiner zweiten Frau, Linda S., angeklagt. Die Anklage basiert auf einer Entscheidung einer Grand Jury in Delaware nach einer wochenlangen Untersuchung.

Die Polizei von New Castle County reagierte bereits am 28. Dezember auf einen häuslichen Streit in Wilmington. S. wurde leblos im Wohnzimmer aufgefunden und starb trotz lebensrettender Massnahmen vor Ort. Die Todesursache wird derzeit durch das Delaware Division of Forensic Science untersucht.

Joe und Jill Biden haben bislang noch keine Stellungnahme zu der Festnahme abgegeben. Die damalige Jill Tracy Jacobs heiratete S. im Februar 1970, als sie 18 Jahre alt und Studentin an der University of Delaware war. Zu diesem Zeitpunkt war er 23.

* Namen bekannt