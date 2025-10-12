Darum gehts
- Tödliche Kollision zwischen Motorboot und Segelboot auf dem Bodensee
- Österreichisches Motorboot raste mit hoher Geschwindigkeit auf deutsches Segelboot zu
- Vier Österreicher im Motorboot, zwei Deutsche im Segelboot beteiligt
Bei der Kollision zweier Boote auf dem Bodensee ist nach Angaben der österreichischen Polizei eine Frau aus Deutschland ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Vorarlberg am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoss eines österreichischen Motorboots und eines mit zwei Deutschen besetzten Segelboots am Samstagnachmittag. Demnach konnte der Mann ins Wasser springen, während die Frau bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt und kurze Zeit später verstarb.
Der Polizei zufolge stiessen die beiden Boote in österreichischen Gewässern zusammen. Das mit vier Menschen aus Österreich besetzte Motorboot raste demnach mit hoher Geschwindigkeit auf das Segelboot der Deutschen zu. Dabei kam es bei «unverminderter Geschwindigkeit zur Kollision». Die von den Rettungskräften eingeleiteten Erste-Hilfe-Massnahmen und Wiederbelebungsversuche bei der Frau blieben erfolglos. Der genaue Unfallhergang ist demnach noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.