In einem 40 Jahre alten Mordfall in Baden-Württemberg hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 69-jährige Mann wurde am Donnerstag in Ulm festgenommen. Der Fall betrifft eine 1985 in Deggingen getötete 31-jährige Frau.

Den Ermittlern ist nach über 40 Jahren ein Durchbruch gelungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/5VISION.NEWS

Darum gehts Polizei ermittelt Tatverdächtigen in 40 Jahre altem Coldcase in Baden-Württemberg

31-jährige Frau wurde 1985 im Bereich Deggingen tot aufgefunden

69-jähriger Verdächtiger wurde an seiner Wohnadresse in Schwendi angetroffen

AFP Agence France Presse

In einem 40 Jahre alten Coldcase aus Baden-Württemberg hat die Polizei in Ulm einen Tatverdächtigen ermittelt. Der heute 69 Jahre alte Mann sei am Donnerstag zu weiteren Massnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ob ein Haftbefehl erlassen werden sollte, erklärten die Ermittler nicht.

Bei dem Fall handelt es sich um eine damals 31 Jahre alte Frau, die im Winter 1985 im Bereich Deggingen getötet aufgefunden wurde. Der nun tatverdächtige Mann sei an seiner Wohnadresse in Schwendi angetroffen worden. Weitere Auskünfte könnten vorerst nicht erteilt werden, erklärten die Ermittler.