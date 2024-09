Huch, was steht denn da auf den T-Shirts? Im Netz kursiert derzeit ein Foto, das die Familie des US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz zeigt. Sie scheinen aber nicht Walz, sondern ausgerechnet dessen Rivalen Trump zu unterstützen.

Walz-Familie posiert in Trump-T-Shirts – das steckt dahinter

1/7 Dieses Familienfoto geht derzeit viral. Es ist echt. Kein KI-Fake! Zu sehen ist die Familie Walz, die in Trump-T-Shirts posiert.

Janine Enderli Redaktorin News

Im US-Präsidentschaftswahlkampf spielen Bilder eine grosse Rolle. Innert kürzester Zeit schaffen sie es, bei den Wählern einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Aus diesem Grund schlägt ein Familienfoto in den sozialen Medien derzeit hohe Wellen. Es zeigt Familienmitglieder des demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (60). Auf dem Foto posieren acht Personen in Trump-T-Shirts. Auf den Oberteilen prangt der Schriftzug: «Nebraska Walz's (sic) for Trump».

Das Foto wurde vom ehemaligen republikanischen Gouverneurskandidaten von Nebraska, Charles Herbster (70), veröffentlicht. «Die Familie von Tim Walz in Nebraska möchte, dass ihr etwas wisst...» schrieb der Politiker auf X.

«Trump vertritt unsere Werte»

Wie Fox News berichtet, sollen die Personen auf dem Foto durch den Bruder seines Grossvaters, Francis Walz, tatsächlich mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten verwandt sein. Mit dem Politiker selbst hätten sie aber «so gut wie nichts» zu tun. Sie hätten noch nie persönlich mit Tim Walz gesprochen, heisst es weiter. «Wir unterstützen Trump, weil er unsere Werte vertritt», sagte eine der Personen auf dem Foto gegenüber Fox News.

Es ist nicht das erste Mal, dass Verwandte von Tim Walz sich öffentlich zu dessen Kandidatur äussern. Sein älterer Bruder Jeff Walz (67) schiesst seit geraumer Zeit regelmässig gegen den 60-Jährigen. «Ich bin komplett gegen seine Ideologie», erklärte er mehrfach. Dazu muss man wissen: Bereits seit acht Jahren haben Jeff und Tim Walz nicht mehr miteinander gesprochen.

«Mein Bruder musste sich ständig übergeben»

Jeff Walz liess es sich ebenfalls nicht nehmen, öffentlich, die Vergangenheit und die Macken seines Bruders zu kommentieren. «Ich gebe ein Beispiel», erklärte er gegenüber dem Portal «News Nation». «Als wir jünger waren, machten wir Familienausflüge in einem Kombi. Und die Sache war die: Niemand wollte neben ihm sitzen, weil er sich ständig übergeben musste.»

Jeff Walz erklärte, dass er von der Kandidatur seines Bruders über das Radio erfahren habe. «Wir hätten es schön gefunden, wenn wir persönlich davon erfahren hätten.» Ausserdem habe seine Familie keine Sicherheitsleute an die Seite gestellt bekommen. «Meiner Ansicht nach hätte dies passieren müssen», so Walz.

Er arbeitete früher als Lehrer

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social kommentierte Donald Trump (78) derweil das Walz-Familienfoto Foto und gab an, sich mit Jeff Walz treffen zu wollen.

Das Wahlkampf-Team von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59) reagierte bis anhin nicht auf entsprechende Medienanfragen. Anfang August wählte die Demokratin Tim Walz als ihren Mitstreiter aus. Der Gouverneur von Minnesota arbeitete früher als Lehrer und hat mit seiner Ehefrau Gwen zwei Kinder.