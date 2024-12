1/18 Rebellen durchsuchen das Militärgefängnis von Saydnaya Foto: x

Auf einen Blick Assads Gefängnissystem aufgedeckt: Hunderttausende Menschen jahrelang in Militärgefängnissen gefangen

Islamistische Rebellen befreiten Hunderte Insassen und zeigten unmenschliche Haftbedingungen

Über 100 Gefängniseinrichtungen gehörten zu Assads System, darunter berüchtigte Folterknäste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janine Enderli Redaktorin News

Bei den Bildern und Erzählungen stockt einem der Atem. Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien wird immer deutlicher klar: Unzählige Menschen vegetierten jahrelang in Militärgefängnissen vor sich hin. Islamistische Rebellen befreiten während ihrer Offensive durch Damaskus Hunderte Insassen und zeigten in den sozialen Medien die Bedingungen, die während ihrer Gefangenschaft herrschten.

Neue Details legen das brutale Gefängnissystem offen, welches das Regime unter Diktator Baschar al-Assad (59) über Jahre errichtet hat. Zum Gefängnis-Apparat gehörten über 100 Einrichtungen. Der berüchtigtste Knast steht in Saydnaya im Norden von Damaskus.

Foltermaschine und Quäl-Seile

Das «Höllengefängnis» wurde zum Synonym für willkürliche Inhaftierungen, Folter und Mord. Es beherbergte neben unterirdischen Zellen offenbar auch eine sogenannte «Foltermaschine». Bilder zeigen eine Eisenpresse, die vermutlich zum Brechen von Knochen eingesetzt wurde. Überall lagen laut Medienberichten zudem rote Seile herum. Beobachter glauben: Damit wurden Häftlinge an Wänden aufgehängt oder ihre Gliedmassen eingeschnürt. Zudem sollen sie ständig die Augen verbunden bekommen haben.

Reporter des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera erhielten Zugang zum Militärspital Harasta im Umland von Damaskus erhalten. Die Klinik gilt nach Angaben von Mitarbeitern als Sammelstelle für die Leichen von Menschen, die entweder unter Folter gestorben oder hingerichtet worden waren.

Sexuelle Gewalt an Frauen

«Der Anblick hier ist grauenhaft. Der Gestank ist unerträglich», sagte ein Reporter, der aus der Leichenhalle des Spitals berichtete. «Einige Leichen zeigen deutliche Anzeichen von Folter. Ich kann einige frische Blutflecken und Namen auf den weissen Leichentüchern entdecken.»

Wie eine Insassin gegenüber der «Dailymail» berichtet, stand sexuelle Gewalt für Frauen an der Tagesordnung. Mariam Khleif wurde mehrmals vergewaltigt. «Um Mitternacht brachten sie die schönen Mädchen jeweils zum Oberst. Dort wurden sie vergewaltigt.»

Online-Suche nach den Liebsten

Nach dem Sturz des Assad-Regimes strömten Menschen unter der gleissenden Sonne zur Einrichtung, um nach ihren Liebsten zu suchen. Einige hatten Erfolg, andere suchten vergeblich nach ihren Angehörigen.

Seit dem Zusammenbruch des Regimes nahmen viele verzweifelte Syrer die Dinge selbst in die Hand. Sie durchforsteten die sozialen Medien nach dem Verbleib ihrer Liebsten. Mittels extra aufgeschalteten Online-Portalen soll die Suche erleichtert werden. Auch diverse Telegram-Kanäle verpflichten sich den Familienzusammenführungen. Während einige mit dieser Methode Erfolg haben dürften, besteht für andere kaum Hoffnung. Denn: Es wird angenommen, dass sich Tausende Häftlinge in Massengräbern befinden.

Islamisten setzen Belohnung für Hinweise aus

Der Anführer der Rebellen hat derweil eine Übersicht mit Ex-Beamten angekündigt, die an Folter beteiligt gewesen sein sollen. Die von den künftigen syrischen Behörden zu veröffentlichende Liste werde «die Namen der ranghöchsten Beamten enthalten, die in die Folterung des syrischen Volkes verwickelt sind», schrieb Abu Mohammed al-Dschulani im Onlinedienst Telegram.

«Wir werden Belohnungen für jeden anbieten, der Informationen über hochrangige Armee- und Sicherheitsoffiziere für uns hat», so al-Dschulani.