Der Luftraum über London war aufgrund technischer Probleme vorübergehend geschlossen. Foto: Sven Thomann

Daniel Macher Redaktor News

Im Flugverkehr um die britische Hauptstadt London kommt es aktuell zu deutlichen Verzögerungen. Der Grund dafür sind «technische Probleme», die aber behoben werden konnten, wie der Flugsicherungsdienst Nats mitteilte. «Unsere Techniker haben das heute Nachmittag betroffene System wiederhergestellt», teilte der Dienst der Deutschen Presse-Agentur mit. Es laufe der Prozess, den normalen Betrieb im Luftraum über London aufzunehmen.

https://x.com/NATS/status/1950575571080970331

Welches System genau betroffen war, blieb unklar. In einer ersten Stellungnahme war das Problem, durch das etliche Flugzeuge zunächst am Boden bleiben mussten, bestätigt worden. Deshalb war «die Zahl der Flugzeuge im Luftraum über dem Londoner Kontrollbereich» begrenzt worden, wie es in der ersten Nats-Mitteilung hiess.



London ist eines der grössten Flugdrehkreuze der Welt. An den grossen Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick ist zu beobachten, wie etliche Flugzeuge zwar auf dem Weg zur Startbahn sind, dort aber nicht in gewohntem Rhythmus abheben können.