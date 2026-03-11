Flughafen Berlin stellte Betrieb wegen Flugobjekt ein

Am Berliner Flughafen BER wurde der Flugbetrieb am Mittwochabend vorübergehend eingestellt. Grund dafür war die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach der Sichtung eines unbekannten Flugobjekts wurde der Flugbetrieb am Berliner Hauptstadtflughafen BER am Mittwochabend vorübergehend eingestellt, berichtet «Focus online». Das unbekannte Flugobjekt war in der Nähe des Hubschrauberhangars der Bundeswehr gesichtet worden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb für zunächst rund eine halbe Stunde eingestellt – eine «Standardprozedur», um mögliche Kollisionen mit Flugzeugen zu vermeiden, zitiert «Focus» einen Flughafensprecher. Zwischen 18.40 und 19.15 Uhr gingen keine Flüge ein oder aus.

Flugbetrieb nach einer halben Stunde wieder aufgenommen

Mit Landespolizei und Bundespolizei sei das weitere Vorgehen beraten worden. Nachdem es keine weiteren Sichtungen mehr gegeben habe, sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Während des eingestellten Flugbetriebs sei die Abfertigung dennoch weiter gegangen. Flugreisende müssen mit Verspätungen rechnen.

Die Bundespolizei überprüft derzeit, «ob es überhaupt ein Flugobjekt gegeben hat», berichtet Bild.