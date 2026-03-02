Unbeteiligte Familie stirbt bei Polizei-Verfolgung in Rom

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Rom eine unbeteiligte dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens, den die Polizei verfolgte, erfasste das Fahrzeug der Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei jagt flüchtiges Auto in Rom – drei Tote bei Unfall

Fluchtfahrzeug prallt frontal gegen Familienauto, Eltern und Kind sterben

Drei Festnahmen, Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Nacht auf Montag verfolgte die Polizei in Rom einen Wagen mit drei Insassen, dessen Fahrer sich einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Bei der Verfolgungsjagd kollidierte das Fluchtfahrzeug mit dem Auto einer unbeteiligten Familie. Die dreiköpfige Familie kam dabei ums Leben.

Ausgangspunkt des tragischen Unglücks war eine Verkehrskontrolle in einem Aussenbezirk Roms. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Das Fluchtfahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Auto der Familie frontal zusammenstiess. Bei der verstorbenen Familie handelt es sich um Mutter, Vater und das gemeinsame Kind.

Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. Zur Identität der Insassen gibt es bislang keine Informationen. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt.