Flieger transportierte Bargeld
Mindestens 15 Tote bei Flugzeugabsturz in Bolivien

Eine Militärmaschine kam bei der Landung von der Piste ab und zerstörte zahlreiche Fahrzeuge. Die Maschine transportierte offenbar Bargeld, was eine grosse Menschenmenge anlockte.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Das Flugzeug traf zahlreiche Fahrzeuge. Auch Menschen am Boden starben bei dem Unglück.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Mindestens 15 Tote bei Absturz einer Militärmaschine
  • Viele Tote und Verletzte am Boden
  • Menschenmenge versuchte Bargeld am Unglücksort einzusammeln
Gabriel KnupferRedaktor News

Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichteten lokale Medien.

Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.

Menschenmenge versuchte Geld zu sammeln

Den Berichten zufolge transportierte das Flugzeug Bargeld. Am Unglücksort versammelte sich eine grosse Menschenmenge und versuchte, Geldscheine an sich zu nehmen. Einsatzkräfte setzten demnach Wasser und chemische Mittel ein, um die Menge zu zerstreuen und die Kontrolle wiederherzustellen.

«Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich Kleinbusse, Privatwagen und sogar ein Sattelzug, die beim Absturz des Flugzeugs in der Gegend getroffen wurden. Einige Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht, und unter den Trümmern befinden sich Tote», zitierte «La Razón» den nationalen Feuerwehrdirektor. Er schloss demnach nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

