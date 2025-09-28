Ein betrunkener Mann sorgte am Samstag für Aufsehen am Grenzübergang Schaanwald. Er flüchtete durchs Gebäude, sprang vom Vordach auf ein Polizeiauto und verletzte sich dabei. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr einsatzfähig.

Erheblicher Schaden am Patrouillenfahrzeug, Mann ins Krankenhaus gebracht

Am Samstag sorgte ein Vorfall beim Grenzübergang Schaanwald (FL) für staunende Blicke: Ein alkoholisierter Fahrzeuglenker, der an diesem Tag der Landespolizei übergeben werden sollte, verhielt sich zunächst wie erwartet. Dann jedoch änderte sich die Situation schlagartig: Der Mann rannte über eine Treppe ins Obergeschoss des Grenzgebäudes, öffnete ein Fenster, trat auf das Vordach – und sprang von dort direkt auf ein Patrouillenfahrzeug der Polizei.

Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr einsatzbereit. Auch der Mann verletzte sich beim Sprung und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein ungewöhnlicher Tag für die Landespolizei Liechtenstein – bei dem selbst das Patrouillenfahrzeug wohl nie gedacht hätte, dass es einmal als „Sprungbrett“ dient.