Entlassener schmuggelt Mithäftling im Wäschesack aus dem Gefängnis

ARCHIV - Sogenannter Nato-Draht sichert einen Bereich in der Justizvollzugsanstalt in Willich. In Frankreich ist ein Häftling bei der Entlassung eines Mitgefangenem in dessen Tasche aus dem Gefängnis geflohen. (zu dpa: «Häftling flieht in Tasche von Mitgefangenem aus Gefängnis») Foto: David Young/dpa

Foto: DAVID YOUNG