Grossbrand in Umspannwerk im Westen Londons

Ein Umspannwerk hat am Dienstagmorgen in London Feuer gefangen.

Darum gehts Grossbrand in Londoner Umspannwerk, dichter Rauch über der britischen Metropole

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten, Brandursache unklar

Marian Nadler Redaktor News

In einem Umspannwerk im Londoner Quartier Westminster ist am Dienstagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Über der britischen Metropole stieg dichter Rauch auf. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigten den Brand, der sich mitten in der morgendlichen Hauptverkehrszeit ereignete.

Wie der «London Evening Standard» meldete, rückten gegen 5.30 Uhr zehn Feuerwehrleute in zwei Fahrzeugen an und begannen mit den Löscharbeiten. Anwohnern wurde geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

73 Notrufe eingegangen

«Die Einsatzkräfte sind vor Ort und löschen den Brand. Es gibt eine beträchtliche Rauchentwicklung», sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Zeitung. «Die Notrufzentralen der Brigade haben rund 73 Notrufe erhalten, die sie auf den Brand aufmerksam machten», ergänzte er.

Der Vorfall weckt Erinnerung an ein Feuer in einem Umspannwerk in London im März. Der Brand legte den Flughafen Heathrow lahm und sorgte für massive Einschränkungen im europäischen Luftverkehr.