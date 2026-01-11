Hunderte Feuerwehrleute stehen in Argentinien im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Fast 3000 Touristinnen und Touristen und 15 Familien mussten aus der Provinz evakuiert werden.

Darum gehts Waldbrände in Patagonien zerstören seit Montag fast 15'000 Hektar Land

3000 Touristen und 15 Familien mussten aus betroffenen Gebieten evakuiert werden

Fast 12'000 Hektar durch Hauptfeuer bei Epuyén in Chubut zerstört Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Waldbrände in Patagonien haben seit Montag fast 15'000 Hektar Land zerstört. Unzählige Feuerwehrleute und Freiwillige waren am Sonntag weiterhin im Einsatz, um gegen den Brand vorzugehen.

Die Brände brachen am Montag im Badeort Puerto Patriada (Provinz Chubut), etwa 1700 Kilometer südlich von Buenos Aires, aus. Das Hauptfeuer in der Nähe von Epuyén in der Provinz Chubut hat laut einer Mitteilung der Provinzfeuerwehr vom Sonntag bereits fast 12'000 Hektar zerstört.

Lage weiterhin «sehr kritisch»

Fast 3000 Touristinnen und Touristen in Puerto Patriada und 15 Familien aus Epuyén mussten laut dem Gouverneur aus der Provinz evakuiert werden. Mehr als zehn Häuser wurden durch die Flammen zerstört. Am Sonntag hat sich die Lage etwas beruhigt, blieb aber «weiterhin sehr kritisch».

Ein weiterer grosser Brandherd betrifft den Nationalpark Los Alerces, der zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Die betroffene Fläche wurde von den Behörden nicht genau angegeben. Der Park Los Alerces umfasst rund 200'000 Hektar.

Darüber hinaus bemühen sich die Einsatzkräfte, zwei weitere Brände in Chubut und Santa Cruz einzudämmen, die in den letzten Tagen bereits fast 3800 Hektar zerstört haben, wie die Bundesbehörde für Notfälle mitteilte.