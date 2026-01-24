In der Bronx kämpft die Feuerwehr gegen ein Feuer in den oberen Etagen eines Hochhauses. Es ist nicht das erste Mal in diesem Monat, dass die Feuerwehr in den New Yorker Stadtteil ausrücken muss.

Kaminschacht des Hauses war eingestürzt, Explosionen wurden zuvor gemeldet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Yorker Feuerwehr kämpft gegen ein Feuer in den oberen Etagen eines Hochhauses im Bezirk Bronx. Das geht aus einem X-Post der Feuerwehr aus der Nacht zu Samstag (Ortszeit) hervor. Weitere Details wurden in dem Beitrag nicht mitgeteilt. Angaben zur Brandursache oder möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Erst Mitte Januar war in der New Yorker Bronx ein Wohngebäude teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, wie die Feuerwehr damals mitgeteilt hatte. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hiess es weiter.