Ein Feuer ist auf dem Arthur's Seat, dem Hausberg Edinburghs, ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, während Flammen und Rauch über der schottischen Hauptstadt sichtbar sind.

Ein Waldbrand wütet auf dem Arthur's Seat. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Feuer auf Edinburghs Hausberg ausgebrochen, Feuerwehr im Einsatz

Flammen und Rauch über der Stadt sichtbar

Arthur's Seat liegt nahe der Altstadt und ist beliebtes Ausflugsziel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein grosser Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmass machte er keine Angaben. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt.

Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.