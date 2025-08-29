DE
Grosser Feuerwehreinsatz vor dem Hotel
Nach Evakuierung:Grosser Feuerwehreinsatz vor dem Hotel

Feuerwehr evakuiert Touristen
Feuer in Hotel auf Mallorca – Menschen stecken im Lift fest

Chaotische Szenen auf Mallorca: Ein Hotelbrand führte zur Evakuierung Hunderter Touristen. Einige Gäste stecken noch im Lift fest.
Vor dem Hotel versammeln sich die Leute.
Foto: Feuerwehr

Darum gehts

  • Brand im Hotel La Bonita auf Mallorca führt zu Evakuierung
  • Gäste stecken im Lift fest, andere harren auf Balkonen aus
  • Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr, Feuerwehrkräfte aus drei Orten im Einsatz
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Aufregung im Hotel La Bonita im Nordosten Mallorcas: Ein Brand in einem Maschinenraum führte dazu, dass das gesamte Hotel evakuiert werden musste. Für einige Gäste ist die Situation besonders brenzlig: Sie stecken derzeit im Lift fest. Andere harren aus Sicherheitsgründen auf ihren Balkonen aus. 

Die Feuerwehr arbeitet mit Hochdruck daran, die Personen zu befreien und die Flammen zu löschen. 

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr am Freitag, als plötzlich Rauch aus dem Maschinenraum drang. Feuerwehrkräfte aus Alcúdia, Inca und Artà rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

+++Update folgt+++

