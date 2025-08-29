Chaotische Szenen auf Mallorca: Ein Hotelbrand führte zur Evakuierung Hunderter Touristen. Einige Gäste stecken noch im Lift fest.

Feuer in Hotel auf Mallorca – Menschen stecken im Lift fest

1/2 Vor dem Hotel versammeln sich die Leute. Foto: Feuerwehr

Darum gehts Brand im Hotel La Bonita auf Mallorca führt zu Evakuierung

Gäste stecken im Lift fest, andere harren auf Balkonen aus

Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr, Feuerwehrkräfte aus drei Orten im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung im Hotel La Bonita im Nordosten Mallorcas: Ein Brand in einem Maschinenraum führte dazu, dass das gesamte Hotel evakuiert werden musste. Für einige Gäste ist die Situation besonders brenzlig: Sie stecken derzeit im Lift fest. Andere harren aus Sicherheitsgründen auf ihren Balkonen aus.

Die Feuerwehr arbeitet mit Hochdruck daran, die Personen zu befreien und die Flammen zu löschen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr am Freitag, als plötzlich Rauch aus dem Maschinenraum drang. Feuerwehrkräfte aus Alcúdia, Inca und Artà rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

+++Update folgt+++