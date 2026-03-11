FBI warnt vor iranischen Drohnenangriffen auf Kalifornien

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Das FBI hat Polizeibehörden in Kalifornien in den letzten Tagen vor «angeblich beabsichtigten» iranischen Drohnenangriffen auf die Westküste gewarnt. Das berichtet der Sender ABC News unter Berufung auf eine Warnmeldung des FBI von Ende Februar. Bereits Anfang Februar soll der Iran demnach einen Überraschungsangriff gegen nicht näher bezeichnete Ziele in Kalifornien geplant haben, sollten die USA das Land angreifen.

Dabei wären unbemannte Flugzeuge und ein unbekanntes Schiff eingesetzt worden. Informationen zu «dem Zeitpunkt, der Methode, dem Ziel oder den Tätern dieses mutmasslichen Angriffs» habe das FBI jedoch nicht. Die Warnung kam zu dem Zeitpunkt, als Trump den Angriff gegen den Iran startete.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (58) bezeichnete Berichte über mögliche Drohnenangriffe des Iran auf Kalifornien als «kritische» Bedrohung, die von den staatlichen und bundesstaatlichen Behörden beobachtet werde. «Das Thema Drohnen steht ganz oben auf der Tagesordnung», sagte Newsom während einer Pressekonferenz am Dienstag. «Wir sind uns dieser Informationen bewusst und arbeiten eng mit dem State Operations Center zusammen», fügte er hinzu.

Mit dem US-Präsidenten habe er über die Bedrohungen noch nicht direkt sprechen können, erklärte Newsom. Zugleich kritisierte er Trump: «Ich wünschte, der Präsident würde dem amerikanischen Volk erklären, worum es hier eigentlich geht und wie das Ganze enden soll.» Er ergänzte: «Wir sehen kein wirkliches Ende in Sicht, wenn es um die Strasse von Hormus geht.»