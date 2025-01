Das Feuer brach in einem Seniorenheim aus. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Brand in Belgrader Seniorenheim: Mindestens acht Tote, sieben Verletzte

Feuer brach früh morgens aus, Feuerwehr rettete 13 Bewohner

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Belgrad sind am Montag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sieben Verletzte in ein Militärkrankenhaus in der serbischen Hauptstadt gebracht.

Das Feuer war den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden in dem Heim am Stadtrand von Belgrad ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte 13 Bewohner aus dem brennenden Haus retten, wie der Minister Nemanja Starovic serbischen Medien sagte.

Ermittlungen laufen

«Das ist eine grosse Tragödie, aber es hätte viel schlimmer kommen können», sagte der für den Rettungseinsatz zuständige Polizist Luka Causic. Bei Ausbruch des Feuers gegen 3.30 Uhr hätten sich etwa 30 Menschen in dem Gebäude aufgehalten. Obwohl das Heim abgelegen am Stadtrand liege, sei die Feuerwehr schnell am Einsatzort gewesen und habe 13 Menschen in Sicherheit gebracht.

Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Zur Ursache des Brands seien Ermittlungen eingeleitet worden.