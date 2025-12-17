Holzheizkraftwerk in Malbun-Triesenberg stand in Vollbrand

Im liechtensteinischen Malbun brannte es am Dienstagabend in einem Heizkraftwerk. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein grosses Feuer wütete am Dienstagabend im Fürstentum Liechtenstein: Um 18:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Landespolizei, dass das Heizkraftwerk in Malbun-Triesenberg in Brand stünde. Das Kraftwerk wird mit Holzschnitzeln betrieben.

Aufgrund der Meldung rückten Patrouillen der Landespolizei, die Feuerwehr Triesenberg, der Rettungsdienst LRD sowie die Feuerwehr Vaduz samt Hubretter an den Brandort aus.

Beim Feuer wurde nach Angaben der Polizei glücklicherweise niemand verletzt. Der Kriminaltechnische Dienst der Landespolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.