Aufgrund von Waldbränden nordöstlich der griechischen Hauptstadt haben die Behörden am Montag die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. Den Betroffenen wurde mitgeteilt, in welche Richtung sie fliehen sollen.

1/5 Die griechische Feuerwehr kämpft bei Athen gegen Waldbrände.

Die griechischen Behörden haben angesichts von Waldbränden am Montag die Evakuierung mehrerer Ortschaften nordöstlich von Athen angeordnet. Der Zivilschutz schickte fünf aufeinanderfolgende Nachrichten an die Bewohner und Besucher der Region Attika mit den Worten: «Waldbrand in Ihrer Nähe. Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden.» Zudem wurden mitgeteilt, in welche Richtung die Menschen fliehen sollen.

Am Sonntag hatten die Behörden bereits die Evakuierung der von Waldbränden bedrohten historischen Stadt Marathon in der Nähe von Athen angeordnet. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die mehr als 30.000 Einwohner in die Ortschaft Nea Makri am Meer gebracht. Feuerwehrleute und freiwillige Helfer kämpften den ganzen Tag über gegen Waldbrände in mehreren Regionen des Landes.

Griechenland hat nach dem wärmsten jemals aufgezeichneten Winter auch den heissesten Juni und Juli seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1960 erlebt und ist damit extrem anfällig für Waldbrände.