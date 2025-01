Festnahme in Parma Schweizer (34) rastet in italienischem Spital aus

Am Mittwochabend ist ein Schweizer in einem Spital in Parma in Rage geraten. Er schlug auf Ärzte, Sicherheitspersonal und Polizisten ein.

Publiziert: vor 39 Minuten | Aktualisiert: vor 38 Minuten