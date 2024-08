Haben Ermittler endlich RAF-Terrorist Garweg geschnappt?

1/4 Auf der Flucht: RAF-Terrorist Burkhard Garweg. Offenbar wurde er nun verhaftet.

Hat die Suche ein Ende? RAF-Terrorist Burkhard Garweg soll geschnappt worden sein. Das berichtet «Bild». Der Einsatz soll in einem Bahnhof in Berlin passiert sein. Weitere Infos gibt es noch nicht.

Die Identitätsprüfung läuft derzeit noch, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch sagte. Die Person sei am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr nach einem Zeugenhinweis am Bahnhof Berlin-Spandau kontrolliert und anschliessend in Gewahrsam genommen worden.

Bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporter

Ermittler fahnden seit 2015 nach Garweg und seinem Komplizen Ernst-Volker Staub. Das dritte Mitglied des früheren mutmasslichen RAF-Trios, Daniela Klette, war im Februar in Berlin festgenommen worden.

Garweg und Staub sollen zwischen 1996 und 2016 gemeinsam mit Klette bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermärkte begangen haben. Insgesamt sollen sie nach den bisherigen Ermittlungen rund 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Früher sollen die drei zur früheren Kommandoebene der RAF gehört haben und an Anschlägen beteiligt gewesen sein.

Die linksextremistische Rote Armee Fraktion (RAF) war von Anfang der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre aktiv. Der Gruppierung werden mehr als 30 Morde zugeschrieben. 1998 erklärte sich die RAF nach Jahren der Inaktivität für aufgelöst.