Ein Mann wurde in der Schweiz festgenommen, nachdem er verdächtigt wird, seinen Vater in den USA getötet zu haben. Der Sohn war nach der Entdeckung der Leiche geflohen.

Sohn tötet Vater in den USA und flüchtet

Sohn tötet Vater in den USA und flüchtet

Festnahme in der Schweiz

Die genauen Umstände der Verhaftung sind nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: PATRICK SEEGER

Darum gehts Mann aus Santa Cruz County in der Schweiz wegen Mordes festgenommen

Verdächtiger floh in die Schweiz nach Tod seines 90-jährigen Vaters

54-jähriger Sohn wird wegen Mordes und dreifachen Identitätsdiebstahls angeklagt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Schweizer Behörden haben einen Mann festgenommen, der in den USA wegen Mordes gesucht wird.

Am 18. Mai meldete die Familie von Robert S.* (†90) aus Santa Cruz County im US-Bundesstaat Kalifornien ihn als vermisst, nachdem sie mehrere Tage nichts mehr von ihm gehört hatten.

Am nächsten Tag wurde er tot auf seinem Grundstück aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben: S. wurde getötet. Unter Verdacht: James S.* (54), der Sohn des 90-Jährigen. Er war vor den Behörden in den USA geflohen. Sein Ziel: die Schweiz.

Auslieferung in Arbeit

Die beiden Länder arbeiteten zusammen, und so kamen sie dem 54-Jährigen auf die Spur. Am 29. Mai wurde er verhaftet, wie die US-Polizei mitteilt. Aktuell befindet sich der Verdächtige noch in der Schweiz.

Er soll schon bald ausgeliefert und dann ins örtliche Gefängnis gebracht werden. Er wird des Mordes, der Misshandlung älterer Menschen, des unerlaubten Fahrens und des dreifachen Identitätsdiebstahls angeklagt.

Weitere Details zur Festnahme sind bislang nicht bekannt. Das Bundesamt für Justiz hat sich auf Anfrage von Blick noch nicht geäussert.

* Namen bekannt