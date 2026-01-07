Am Sonntag musste die Polizei am Flughafen Ibiza eingreifen: Eine Schweizerin schubste eine Mitarbeiterin und drängte sich gewaltsam ins Flugzeug. Sie wurde festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten.

Schweizerin (31) rastet am Gate aus, wird handgreiflich und stürmt ins Flugzeug

Darum gehts Schweizerin (31) am Flughafen Ibiza festgenommen nach Auseinandersetzung am Sonntag

Schubste Bodenmitarbeiterin und drang nach Abschluss von Boarding ins Flugzeug ein

Frau muss sich vor Gericht verantworten

Marian Nadler Redaktor News

Was war da denn los? Eine Schweizerin (31) wurde am Sonntag am Flughafen der spanischen Ferieninsel Ibiza festgenommen. Zuvor soll sie an einem Gate eine Auseinandersetzung provoziert haben. Das berichtet «Diario de Ibiza».

Nach Angaben der spanischen Guardia Civil versuchte die Passagierin, nach Abschluss des Boardings für einen Flug nach Barcelona in das Flugzeug zu gelangen. Als ihr der Zugang verwehrt wurde, reagierte die Frau ungehalten.

Schweizerin zeigte «aggressives Verhalten»

Sie schubste eine Bodenmitarbeiterin und schaffte es anschliessend, sich durch die Flugzeugtür zu drängen, woraufhin die Besatzung das Sicherheitspersonal zu Hilfe rufen musste.

Als die Securities eintrafen, befand sich die Frau noch immer auf der Flugzeugtreppe und wollte an Bord gehen. «Obwohl sie mehrfach aufgefordert wurde, den Sperrbereich zu verlassen und ins Terminal zurückzukehren, weigerte sie sich und zeigte ein aggressives Verhalten», schreibt die Guardia Civil in einer Mitteilung.

Die Frau wurde festgenommen. Sie muss sich vor einem Gericht verantworten.