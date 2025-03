Menschen besteigen an einem Bahnhof in Lahore einen überfüllten Personenzug, um ihre Häuser zu erreichen und das bevorstehende Eid al-Fitr-Fest zu feiern, das das Ende des heiligen islamischen Fastenmonats Ramadan markiert. Foto: K.M. Chaudary

Darum gehts Ramadan endet für Millionen Muslime mit Eid al-Fitr Festbeginn

Beginn und Ende des Fastenmonats durch Sichtung des Neumondes bestimmt

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für Millionen Muslime endet der heilige Fastenmonat Ramadan. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten des Islam beheimatet, erklärte diesen Sonntag zum Beginn von Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens.

Dem schlossen sich islamische Autoritäten in Katar, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain, Jemen und dem Libanon an. Einige andere Länder in der Region haben den Beginn jedoch auf Montag festgelegt, darunter Ägypten, Oman, Syrien und Jordanien. Hintergrund ist, dass Beginn und Ende durch die Sichtung des Neumondes bestimmt werden.

Einen Monat lang Enthaltung

Während des muslimischen Fastenmonats verzichten gläubige Muslime zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Das Fasten gehört zu den fünf Grundpflichten für Muslime. Zum sogenannten Zuckerfest bekommen vor allem Kinder Geschenke und Süssigkeiten.

Weltweit gibt es Schätzungen zufolge rund 1,9 Milliarden Muslime. Die meisten davon leben in Indonesien, Indien, Pakistan und Bangladesch.