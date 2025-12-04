Darum gehts Yasser Abu Schabab starb nach einem Hinterhalt an seinen Verletzungen

Der Clan hatte Ambitionen auf Führungsrolle im Gazastreifen

Unbestätigte Berichte sprechen von einer grossen Anzahl involvierter Clanmitglieder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Yasser Abu Schabab, prominenter Kommandant eines palästinensischen Clans, soll mit einer grossen Anzahl von Clanmitgliedern in einen Hinterhalt geraten sein. Das berichtet Sky News unter Berufung auf das israelische Armee-Radio. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete zudem, dass Abu Schabab in einem Spital im Süden Israels seinen Verletzungen erlegen sei.

Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Der Clan hatte Ambitionen auf eine künftige Führungsrolle im Gazastreifen gezeigt.

+++ Update folgt. +++