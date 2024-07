vor 19 Minuten

Weltweite Probleme

Aus mehreren Städten in den USA werden IT-Probleme gemeldet. So soll in New York der Notruf ausgefallen sein. Zudem bleiben etliche Flieger am Boden, Passagiere konnten nicht eingecheckt werden. Betroffen war unter anderem die US-Billigfluggesellschaft Frontier Airlines. Auch Delta Air Lines und American Airlines melden Probleme und stoppen Flüge.

Berlin-Brandenburg lahmgelegt

Technische Probleme haben am Freitagmorgen auch den Flughafen Berlin-Brandenburg lahmgelegt. Der gesamte Flugbetrieb müsse bis zunächst zehn Uhr eingestellt werden, sagte eine Sprecherin des Flughafens der Nachrichtenagentur AFP. Das genaue Problem blieb zunächst unklar. «Wir haben momentan nur als Info, dass wir eine technische Störung haben, und daher kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung», sagte die Sprecherin.

Der Berliner «Tagesspiegel» berichtete, dass wohl die IT im Kontrollturm des Flughafens betroffen sei. Zahlreiche Flüge nach Berlin konnten nicht landen und mussten umkehren oder umgeleitet werden.

Schuld ist laut Experten ein missglücktes Update bei der Cybersicherheits-Plattform CrowdStrike.