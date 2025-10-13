1/4
Der Unfall passierte nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei.
Foto: AFP
Darum gehts
- Zusammenstoss zweier Schnellzüge in der Slowakei, rund hundert Menschen verletzt
- Menschlicher Fehler vermutlich Ursache, ein Lokführer nahm Vorfahrt
- Mindestens zwei Personen in kritischem Zustand, Gesundheitsminister begibt sich zur Unglücksstelle
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Beim Zusammenstoss zweier Schnellzüge in der Slowakei sind rund hundert Menschen verletzt worden. Das sagte Innenminister Matus Sutaj Estok der Nachrichtenagentur TASR. Tote wurden zunächst keine gemeldet.
Mindestens zwei Menschen seien aber «in kritischem Zustand», teilten die Rettungskräfte mit, die sich im Grosseinsatz befanden. Gesundheitsminister Kamil Sasko kündigte an, sich persönlich zur Unglücksstelle zu begeben.
«Menschlicher Fehler» als Ursache
Der Zusammenstoss der beiden Personenzüge ereignete sich nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei, nahe der Grenze zu Ungarn. Nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums war ein «menschlicher Fehler» die Ursache.
Ein Lokführer habe dem anderen vermutlich die Vorfahrt genommen.