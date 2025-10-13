Bei einem Zug-Unglück in der Slowakei sind rund Hundert Menschen verletzt worden. Mindestens zwei Personen befinden sich in kritischem Zustand.

1/4 Der Unfall passierte nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei. Foto: AFP

Darum gehts Zusammenstoss zweier Schnellzüge in der Slowakei, rund hundert Menschen verletzt

Menschlicher Fehler vermutlich Ursache, ein Lokführer nahm Vorfahrt

Mindestens zwei Personen in kritischem Zustand, Gesundheitsminister begibt sich zur Unglücksstelle

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim Zusammenstoss zweier Schnellzüge in der Slowakei sind rund hundert Menschen verletzt worden. Das sagte Innenminister Matus Sutaj Estok der Nachrichtenagentur TASR. Tote wurden zunächst keine gemeldet.

Mindestens zwei Menschen seien aber «in kritischem Zustand», teilten die Rettungskräfte mit, die sich im Grosseinsatz befanden. Gesundheitsminister Kamil Sasko kündigte an, sich persönlich zur Unglücksstelle zu begeben.

«Menschlicher Fehler» als Ursache

Der Zusammenstoss der beiden Personenzüge ereignete sich nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei, nahe der Grenze zu Ungarn. Nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums war ein «menschlicher Fehler» die Ursache.

Ein Lokführer habe dem anderen vermutlich die Vorfahrt genommen.