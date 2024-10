Jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: FRISO GENTSCH

Auf einen Blick Mädchen (†7) stirbt in Leipziger Spital

Schwester (13) ist Tatverdächtige

Marian Nadler Redaktor News

Die Polizei wurde am Freitagabend in der deutschen Grossstadt Leipzig zu einem Mehrfamilienhaus im Quartier Kleinzschocher gerufen, weil dort in einer Wohnung ein Mädchen (†7) schwer verletzt aufgefunden wurde. Das Kind wurde daraufhin in ein Spital gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag.

Nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft verursachte die Schwester (13) des Mädchens die Verletzungen. Wie «Bild» berichtet, hatte die Teenagerin den Notruf gewählt. Die Jugendliche wird derzeit in einer Fachklinik behandelt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.