Zwei französische Bergsteiger sind am Samstag im Mont-Blanc-Massiv ums Leben gekommen. Die 25-jährige Frau und der 56-jährige Mann seien tot aufgefunden, nachdem sie im Mont-Blanc-Massiv «sicherlich abgestürzt» seien, teilte die örtliche Bergrettung mit.

Die Bergsteiger sind am Freitag im Mont-Blanc-Massiv als vermisst gemeldet worden. Foto: AFP

Die Suche nach den beiden war am Freitag eingeleitet worden, nachdem ihre Familie die Bergrettung alarmiert hatte. Die Angehörigen hatten sich «Sorgen gemacht hatte, dass sie nicht zurückkommen würden».

Ihre Leichen wurden am Samstag von Rettungskräften am Fusse des 4052 m hohen Bionnassay auf einer alternativen Zugangsroute zum Mont-Blanc gefunden. Die Unfallursache wird untersucht. Die Opfer, die nicht in der Region wohnten, dürften laut der Bergrettung ziemlich sicher von dem aus Fels und Schnee bestehenden Grat abgerutscht sein.