DE
FR
Abonnieren
Hier verliert Jarrell Mille sein Toupet
0:16
Nach Kinnhaken:Hier verliert Jarrell Mille sein Toupet

Falsches Shampoo benutzt
Schwergewichtsboxer verliert plötzlich Toupet während Kampf

Spektakulärer Sieg mit überraschendem Verlust: Schwergewichtsboxer Jarrell Miller verlor in New York nicht nur Haare, sondern auch sein Toupet im Kampf gegen Kingsley Ibeh. Der 37-Jährige nahm es mit Humor und warf das Haarteil ins Publikum.
Publiziert: 12:43 Uhr
Kommentieren
1/4
Das tat weh und der Schlag auch: Schwergewichtsboxer Jarrell Miller (links) hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren.
Foto: AP

Darum gehts

  • Boxer Jarrell Miller verlor sein Toupet bei Kampf in New York
  • Miller warf das Haarteil ins Publikum und tanzte fröhlich
  • Der 37-Jährige gewann den Kampf nach Punkten trotz des Vorfalls
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Keystone-SDA und Johannes Hillig

Den Kampf hat er zwar gewonnen, es gibt aber ein grosses Aber. Schwergewichtsboxer Jarrell Miller hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren. Sein Gegner Kingsley Ibeh landete in der zweiten Runde mehrere Treffer - und bei einem löste sich sein Toupet teilweise vom Kopf.

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Man muss auch über sich selbst lachen können»

Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten - und rieb sich anschliessend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte. «Ich bin Komiker», sagte Miller nach dem Kampf. «Man muss auch über sich selbst lachen können.»

In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte - nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen