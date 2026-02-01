Spektakulärer Sieg mit überraschendem Verlust: Schwergewichtsboxer Jarrell Miller verlor in New York nicht nur Haare, sondern auch sein Toupet im Kampf gegen Kingsley Ibeh. Der 37-Jährige nahm es mit Humor und warf das Haarteil ins Publikum.

Den Kampf hat er zwar gewonnen, es gibt aber ein grosses Aber. Schwergewichtsboxer Jarrell Miller hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren. Sein Gegner Kingsley Ibeh landete in der zweiten Runde mehrere Treffer - und bei einem löste sich sein Toupet teilweise vom Kopf.

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum.

«Man muss auch über sich selbst lachen können»

Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten - und rieb sich anschliessend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte. «Ich bin Komiker», sagte Miller nach dem Kampf. «Man muss auch über sich selbst lachen können.»

In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte - nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.