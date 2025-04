Deutsche Polizei erschiesst Mann (21) von hinten

Ein Polizist im deutschen Oldenburg hat bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen tödliche Schüsse auf einen 21-Jährigen abgegeben. Er soll zuvor Reizgas in Richtung der Einsatzkräfte versprüht haben.

Ein Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Oldenburg (D) tödlich durch Schüsse getroffen worden. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Tödliche Schüsse am Morgen des Ostersonntags im niedersächsischen Oldenburg. Ein junger Mann hatte nach Angaben der Polizei bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag zunächst andere Menschen mit einem Messer bedroht und dann Reizgas in Richtung der Beamten gesprüht.

Ein 27-jähriger Polizist schoss daraufhin mehrfach auf den Mann und verletzte ihn lebensgefährlich. Im Krankenhaus erlag dieser letztlich seinen Verletzungen.

Mann flüchtete zunächst

Vor dem Einsatz hatte es einen Streit vor einem Nachtclub gegeben. Nachdem dem 21-Jährigen dort der Zutritt verwehrt wurde, sprühte der Mann den Angaben zufolge Reizstoff in die Richtung zweier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, verletzte mehrere Menschen dadurch leicht und ergriff die Flucht. «Einige Personen» nahmen laut Polizei die Verfolgung auf und brachen diese ab, als der Mann ihnen mit dem Messer drohte.

Auch vor zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei rannte der Mann zunächst davon. Als er auf eine weitere Streifenwagenbesatzung traf, ging er den Angaben zufolge «bedrohlich auf die Polizisten zu und sprühte dabei Reizstoff in ihre Richtung». Dann gab einer der Polizisten die Schüsse ab. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Fall wirft Fragen auf

Wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegenüber dem NDR Niedersachsen bestätigt, habe der 21-Jährige die Beamten nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht mit einem Messer bedroht. Ob die Beamten davon ausgehen mussten, dass er ein Messer mit sich führte, ist jedoch unklar, schreibt die Tagesschau.

Weiter soll der junge Mann von insgesamt vier Schüssen getroffen worden sein. Gemäss Obduktionsbericht trafen ihn drei Schüsse von hinten, an Hüfte, Oberkörper und Kopf. Beim vierten Schuss handelte es sich demnach um einen Streifschuss am Oberschenkel. Unklar ist laut Tagesschau, ob der Polizist einen möglicherweise angegriffenen Kollegen schützen wollte, und deshalb von hinten auf den 21-Jährigen geschossen hat.

Polizist vom Dienst suspendiert

Das Verfahren führen die Staatsanwaltschaft Oldenburg und aus Neutralitätsgründen die Polizei in Delmenhorst. Der 27-jährige Polizist wurde gemäss Tagesschau vom Dienst suspendiert. Gegen ihn sei ein Verfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet worden.