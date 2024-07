1/5 Seit mittlerweile zehn Monaten ist die französische Teenagerin Lina (15) verschwunden.

Marian Nadler Redaktor News

Seit zehn Monaten suchen die Ermittler im Elsass schon nach der verschwundenen Lina (15). Jetzt haben die Fahnder einen Durchbruch erzielt.

Die Polizisten konnten ein Auto ausfindig machen, dass sich zum Zeitpunkt des Verschwindens der Teenagerin ganz in der Nähe aufgehalten hatte. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitagabend in Strassburg mit. In dem gestohlen gemeldeten Auto wurden DNA-Spuren der Jugendlichen sichergestellt.

Die Ermittler wollen nun herausfinden, unter welchen Umständen das Mädchen in das Auto eingestiegen ist. Die Staatsanwaltschaft äusserte sich optimistisch, dass mit dem Durchbruch eine Lokalisierung von Lina wahrscheinlicher werde. Angaben zu Festnahmen oder einem Tatverdächtigen machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Wo ist Lina?

Lina war am 23. September vergangenen Jahres auf dem drei Kilometer langen Fussweg zum Bahnhof im französischen Dorf Saint-Blaise-la-Roche verschollen. Sie wollte nach Strassburg fahren und dort ihren Freund treffen, kam dort aber nie an.

Zwei Zeugen gaben an, Lina noch auf dem Weg zum Bahnhof gesehen zu haben. In den Zug soll sie nicht gestiegen sein. Ihr Telefon sendete zuletzt am 23. September um 11:22 Uhr. Es wurde bislang nicht gefunden.

Hunde, Helis, Drohnen, Taucher: Bislang waren alle Suchmassnahmen ergebnislos verlaufen.

Werbung

Aufgrund von Zeugenaussagen suchten die Ermittler auch nach unterschiedlichen Autotypen. Schliesslich sei das jetzt entdeckte Auto in den Fokus der Fahnder geraten.