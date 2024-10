Schwerer Schulbusunfall in Nordirland – 70 Schüler an Bord

Der Bus kam auf der Seite zum Liegen. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Schlimmes Busunglück in Grossbritannien: Wie die BBC berichtet, ist ein Schulbus in der Region Newtownards in Nordirland schwer verunfallt. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie der blaue Doppeldecker völlig verbeult in einem Graben liegt. Die Windschutzscheibe ist komplett eingedrückt.

An Bord des Fahrzeugs sollen sich 70 Schüler befunden haben, wie das Portal «Belfast Live» berichtet. 50 Personen wurden laut einer Journalistin vor Ort verletzt. Der Schweregrad ist noch unklar. Rettungshelikopter wurden in die Region entsandt.

Ersten Berichten zufolge überschlug sich der Bus und kam abseits einer Landstrasse auf der Seite zum Liegen. Die Polizei hat alle umliegenden Strassen gesperrt und wies die Bevölkerung an, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften steht im Einsatz.

