Fahrer verliert Kontrolle – Bus stürzt 15 Meter in die Tiefe 30 Touristen bei Unfall am Machu Picchu verletzt

Nachdem ein Busfahrer am Machu Picchu die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, stürzte der Bus mit 30 Touristen an Bord 15 Meter in die Tiefe. Die verletzten Insassen wurden in die umliegenden Spitäler verteilt.