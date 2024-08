Schwerer Unfall in Kerpen (D): Ein Lastwagen stürzte am Freitag von Brücke einer auf Bahngleise. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

In Deutschland fiel am Freitag ein Lastwagen auf Bahngleise.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Lastwagen ist im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis von einer Brücke auf darunter liegende Bahngleise gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Freitag in der Nähe des Bahnhofs Horrem in Kerpen, wie die Polizei in Bergheim mitteilte.

Der offenbar unter Drogen stehende Lastwagenfahrer erlitt schwere Verletzungen. Es wurde mit einer mehrstündigen Störung im Bahn- und Strassenverkehr gerechnet.

Drogentest fiel positiv aus

Der Silolastwagen soll gegen 11.50 Uhr das Brückengeländer durchbrochen haben und von der Bahnüberführung gestürzt sein. Dabei wurden auch Hochspannungsleitungen an der Bahntrasse beschädigt. Ausserdem lief Kraftstoff aus. Der Einsatzort wurde grossräumig abgesperrt. Ein Passagierzug mit 60 Reisenden musste in der Nähe des Unfallorts halten und geräumt werden.

Der 42-jährige Fahrer kam mit schweren Verletzungen auf eine Intensivstation. Die Polizei hatte zunächst von leichten Verletzungen gesprochen. Ein Drogentest fiel positiv aus, weshalb die Polizei eine Blutentnahme anordnete. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Unfallaufnahme und die Bergung des abgestürzten Lastwagens sollten nach Schätzungen der Polizei mehrere Stunden andauern. Von der Ladung des Lastwagens, einem Granulat, ging keine Gefahr aus. Der Bahnhof Horrem in Kerpen liegt an der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Aachen.