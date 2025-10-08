Ein zehnjähriger Bub aus der Schweiz ist bei einem Autounfall im Kosovo ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wurde festgenommen.

Der Fahrer war 16 Jahre alt und wurde festgenommen

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Kamenica im Osten des Kosovo ist ein Kind ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich lokalen Berichten zufolge am vergangenen Sonntag im kleinen Ort Novosella. Gemäss dem Nachrichtenportal «Gazeta Demos» handelt es sich um einen Buben aus der Schweiz. Ardian S.* (†10) sei mit seiner Familie aus der Schweiz auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen.

Laut Bericht hatte der Fahrer, der 16-jährige Cousin des Buben, die Geschwindigkeit nicht an die Strassenverhältnisse angepasst. Er habe daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das er noch gar nicht hätte fahren dürfen. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt.

Ardian S. war eines von drei Insassen. Der Fahrer und der zweite Beifahrer seien bei dem Unfall verletzt worden, wie die Zeitung «Gazeta Express» berichtet.

«Du wirst für immer in unserem Herzen leben»

Die Familie bestätigte laut «Gazeta Demos» den Tod des Zehnjährigen. In den sozialen Medien trauern Familie und Freunde. «Du bist viel zu früh von uns gegangen. Du hast uns so viel Stolz gegeben. Du hast so viele schöne Erinnerungen geschaffen. Wir werden dich nie vergessen. Du wirst für immer in unserem Herzen leben», schreibt sein Onkel in einem Beitrag auf Facebook.

Ardian S. wurde am vergangenen Montagabend auf dem Friedhof von Novosella beerdigt, teilt der Onkel des Buben weiter mit. «Wir beten zu Gott, dass deine Seele in Frieden ruht.»

Fahrer festgenommen

Der Bürgermeister von Kamenica, Kadri Rahimaj, reagierte bestürzt auf den Tod von Ardian S. «Mit grosser Trauer haben wir die Nachricht von dem schweren Unfall erhalten, der sich letzte Nacht in Novosella ereignet hat und bei dem er sein Leben verloren hat», schrieb er am Montag auf Facebook.

Laut «Gazeta Express» wurde der Fahrer festgenommen. Der Unfallhergang ist laut Polizei nicht abschliessend geklärt.

* Name geändert