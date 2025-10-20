Darum gehts
- Polizei durchsucht Bauernhof nach Zeugenhinweis im Fall Fabian
- Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, Umstände seines Todes ungeklärt
- Ortschaft Reimersagen liegt 12 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt
Im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow durchsucht die Polizei derzeit einen Bauernhof in Reimersagen. Die Ortschaft liegt rund zwölf Kilometer vom Fundort der Leiche des achtjährigen Jungen entfernt.
Dies berichtet RTL. Der genaue Gegenstand der Suche bleibt unklar, sie findet jedoch aufgrund eines Zeugenhinweises statt. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt und kommentiert den Einsatz gegenüber dem Sender nicht, «um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.»
Wer hat Fabian (†8) getötet?
Fabian verschwand am 10. Oktober spurlos. Später wurde seine Leiche in Klein Upahl an einem Tümpel aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch ungeklärt, aber es steht fest, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.
Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen in dem Fall. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.