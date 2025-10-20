Die Polizei durchsucht im Fall des getöteten Fabian (†8) einen Bauernhof im deutschen Reimersagen. Der Einsatz findet etwa zwölf Kilometer vom Fundort der Leiche statt. Die Staatsanwaltschaft hält sich zu Details bedeckt.

Im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow durchsucht die Polizei derzeit einen Bauernhof in Reimersagen.

Darum gehts Polizei durchsucht Bauernhof nach Zeugenhinweis im Fall Fabian

Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, Umstände seines Todes ungeklärt

Ortschaft Reimersagen liegt 12 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt

Janine Enderli Redaktorin News

Im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow durchsucht die Polizei derzeit einen Bauernhof in Reimersagen. Die Ortschaft liegt rund zwölf Kilometer vom Fundort der Leiche des achtjährigen Jungen entfernt.

Dies berichtet RTL. Der genaue Gegenstand der Suche bleibt unklar, sie findet jedoch aufgrund eines Zeugenhinweises statt. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt und kommentiert den Einsatz gegenüber dem Sender nicht, «um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.»

Wer hat Fabian (†8) getötet?

Fabian verschwand am 10. Oktober spurlos. Später wurde seine Leiche in Klein Upahl an einem Tümpel aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch ungeklärt, aber es steht fest, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen in dem Fall. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.