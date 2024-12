Drama auf hoher See: Das russische Schiff «Ursa Major» havarierte am Montagnachmittag im Mittelmeer. Die Rettungsaktion leitete ein Kriegsschiff.

1/2 Der Frachter «Ursa Major» sinkt am Dienstagmorgen in spanischen Gewässern. Foto: X @IgorGirkin

Auf einen Blick Russisches Frachtschiff «Ursa Major» erleidet Schiffbruch vor spanischer Küste

Explosion im Maschinenraum löste Notsignal aus, russisches Kriegsschiff leitete Rettung

14 Besatzungsmitglieder gerettet, 2 vermisst, Schiff transportierte leere Container

Marian Nadler Redaktor News

Das russische Frachtschiff «Ursa Major» erlitt am Dienstag im Mittelmeer vor der Küste Spaniens Schiffbruch. Das berichten «La Verdad» und »El Espanol» übereinstimmend.

Am Montagnachmittag kam es demnach zu einer Explosion im Maschinenraum des Frachters. Danach habe das Schiff ein Notsignal abgegeben, hiess es. Die Rettungsaktion, an der mehrere Schiffe beteiligt waren, wurde von einem russischen Kriegsschiff geleitet. Zwei Besatzungsmitglieder waren am Dienstagmorgen noch vermisst, 14 weitere konnten gerettet und in den Hafen der Stadt Cartagena gebracht werden.

Der Kapitän der «Ursa Major» berichtete, dass das Schiff zum Unfallzeitpunkt leere Container beförderte. Das Schiff hatte den Hafen von St. Petersburg am 11. Dezember verlassen und war auf dem Weg nach Wladiwostok, wo es am 22. Januar ankommen sollte. Wie «Mediazona» berichtet, transportierte das Schiff viele Jahre lang Güter zur Versorgung der russischen Armee in Syrien.