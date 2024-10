Nur ganz selten dringen Details aus Barron Trumps Privatleben an die Öffentlichkeit. Foto: keystone-sda.ch 1/11

Cédric Hengy Redaktor News

Im Gegensatz zu seinem berühmten und medial omnipräsenten Vater, Ex-Präsident Donald Trump (78), lebt der 18-jährige Barron Trump ein Leben abseits der Öffentlichkeit. Nur ganz selten dringen Details aus seinem Privatleben an die Öffentlichkeit.

Nun scheint jedoch ausgerechnet eine alte Flamme des jüngsten Trump-Sprösslings etwas Licht ins Dunkle zu bringen. «Für diejenigen, die fragen: Ich bin mit Barron Trump zur Schule gegangen, und er war mein erster fester Freund», behauptet Maddie in einem Clip auf Tiktok. Dieser ist zwar schon vier Jahre alt, aber generiert scheinbar erst jetzt so richtig Aufmerksamkeit.

Barron sei der «Beste» und «Netteste»

Dass sie Barron tatsächlich kennt und nicht vor lauter Schwärmerei irgendwelche Dinge erfindet, soll ein Foto beweisen, das Maddie und Barron als Kinder zeigt. Aufgenommen wurde es laut der «Daily Mail» wahrscheinlich an der Columbia Grammar and Preparatory School in New Yorks Upper West Side, an der Barron noch vor einigen Jahren tatsächlich die Schulbank drückte.

Auf die Frage ihrer rund 4500 Follower, was für ein Mensch Barron denn sei, weiss Maddie, damals 15 Jahre alt, nur Gutes zu berichten. Er sei «der Beste» und «der Netteste». Auch Donald und Melania Trump (54) soll Maddie bereits getroffen haben. Im Jahr 2017 hatte der damalige Fünftklässler Barron kurzerhand seine gesamte Klasse eingeladen, das Weisse Haus zu besichtigen und bei dieser Gelegenheit dem damals mächtigsten Mann der Welt die Hand zu schütteln.

Kurz darauf, bei der Schuljahresabschlussfeier, traf Maddie dann offenbar erneut auf den Ex-Präsidenten. Obwohl ihre Eltern ihr davon abgeraten hätten, ergatterte sie sich ein Selfie mit Trump.

Fernbeziehung soll nicht geklappt haben

Dass Barron und sie heute kein Paar mehr seien, liege an der räumlichen Distanz, die die beiden schliesslich auseinandergebracht habe, beteuert Maddie. Zuerst der Umzug ins Weisse Haus nach Washington D.C. und später dann Barrons Highschool-Zeit in Florida hätten die Liebelei beendet.

Ob an der Romanze tatsächlich etwas dran ist und die beiden wirklich je ein Paar waren, ist nicht bekannt. Barron Trump, der seit kurzem an der renommierten Stern School of Business der New York University studiert, hat sich bisher jedenfalls nicht dazu geäussert.

Obwohl Barron nun also wieder zurück im Big Apple ist, wird er dort wohl nicht so schnell auf seine alte Schulfreundin treffen. Maddie soll von New York weggezogen sein und inzwischen in Colorado leben.