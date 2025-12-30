Die ehemalige Premierministerin Bangladeschs, Khaleda Zia, ist laut ihrer Partei BNP am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Zia regierte das Land zweimal und plante eine Rückkehr in die Politik.

Darum gehts Khaleda Zia, Bangladeschs Ex-Regierungschefin, starb am Dienstag mit 80 Jahren

Zia plante trotz Krankheit Kandidatur für Wahl im Februar 2026

Bangladeschs frühere Regierungschefin Khaleda Zia ist ihrer Partei zufolge tot. Zia sei am Dienstagmorgen im Alter von 80 Jahren gestorben, erklärte die Partei BNP.

Zia war von 1991 bis 1996 Regierungschefin von Bangladesch und dann erneut von 2001 bis 2006. Trotz jahrelanger Krankheit und Haft hatte Zia im November angekündigt, bei der für Februar 2026 angesetzten Wahl erneut einen Parlamentssitz anzustreben.

Übernimmt der Sohn?

Zia war ab 2018 unter der Regierung ihrer Rivalin Sheikh Hasina (78) wegen Korruption inhaftiert worden. Im vergangenen Jahr wurde sie freigelassen, nachdem Hasina nach wochenlangen Massenprotesten zurückgetreten war. Im November wurde Zia in ein Spital gebracht, ihr Zustand verschlechterte sich dennoch.

Zias Sohn Tarique Rahman (60) war erst am Donnerstag nach 17 Jahren im Exil nach Bangladesch zurückgekehrt. Er wird als möglicher neuer Regierungsschef gehandelt.