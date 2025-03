Eurostar fällt aus Weltkriegsbombe legt Zugverkehr in Paris lahm

In Paris wurde der Zugverkehr am Gare du Nord am Freitagmorgen eingestellt, nachdem eine Weltkriegsbombe mitten auf den Gleisen eines Vororts gefunden wurde. Spezialkräfte arbeiten an der Entschärfung, während alle Verbindungen ausgesetzt sind.

Publiziert: vor 19 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten