Darum gehts EU-Gerichtshof erhöht Hürden für sichere Herkunftsländer bei Asylverfahren

Mitgliedstaaten müssen Quellen offenlegen und Sicherheit für gesamte Bevölkerung gewährleisten

Der Gerichtshof der Europäischen Union erhöht die Hürden bei der Bestimmung von sicheren Herkunftsländern für beschleunigte Asylverfahren. Die EU-Mitgliedstaaten können nur dann Listen sicherer Länder festlegen, wenn sie die Quellen für ihre Einschätzung offenlegen und die gesamte Bevölkerung in dem Land sicher ist, entschied das Gericht in Luxemburg. In dem Verfahren ging es um Italiens «Albanien-Modell».